Festival Jazz Pourpre | Inauguration du festival Place Gambetta Bergerac, vendredi 24 mai 2024.

Festival Jazz Pourpre | Inauguration du festival Place Gambetta Bergerac Dordogne

Le chapiteau alias La Boîte de Jazz , le Village des Artistes et des Créateurs des Métiers d’Art , le Marché Gourmand et ses produits locaux, sont impatients de vous accueillir. L’inauguration officielle du Festival Jazz Pourpre en Périgord a lieu le vendredi 24 mai à 18h00, place Gambetta, en présence de nos partenaires (Ville, CAB, Département, Région). De 18h30 à 19h30, venez partager le pot de l’amitié.

Il y aura comme toujours le chapiteau La Boîte de Jazz et la deuxième scène en plein air La Guinguette au centre du Village des Artistes et du Marché Gourmand ; une scène acoustique, propice au partage d’émotions musicales sans artifice. Cette année encore, nous plongerons, le temps d’un week-end, au cœur du Jazz, du Blues et du Funk, que nous avons épicés d’une touche tropicale et latine. Et pour que la fête soit totale, nous aurons deux bals (salsa et swing). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 18:00:00

fin : 2024-05-24

Place Gambetta Devant La boîte à Jazz

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

