Festival Jazz Pourpre | Félix Robin Quartet Place Gambetta Bergerac, vendredi 24 mai 2024.

Félix Robin est un jeune musicien bordelais qui a fait du vibraphone son instrument de prédilection. On a pu l’écouter sur de nombreuses scènes jazz et festivals en Europe, dont le Festival Jazz Pourpre en 2018.

Cette année il revient avec un projet personnel, Dear Bags , dans un hommage à Milt Jackson, faisant revivre sa musique lumineuse et incroyablement moderne.

Même si la nouvelle génération a bien souvent les oreilles tournées vers ce qui se fait de plus hype à New York ces temps-ci, elle n’en oublie pas pour autant ces grands artistes qui ont construit l’histoire du jazz, et dont elle a étudié les moindres recoins de la musique.

Félix Robin, vibraphone Valentin Pommeray, piano Louis Laville, contrebasse Thomas Galvan, batterie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 21:00:00

fin : 2024-05-24

Place Gambetta La boîte à Jazz

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

