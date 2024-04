Festival Jazz Pourpre | Déambulation avec Smoking Tropical Bergerac, samedi 25 mai 2024.

Festival Jazz Pourpre | Déambulation avec Smoking Tropical Bergerac Dordogne

Smoking Tropical est un quintet bergeracois constitué de deux cuivres (saxophone, trompette), d’un clavier-basse, d’un guitariste et d’un batteur compositeur interprète.

Commençons ce week-end par une ballade en musique au cœur de Bergerac !

Smoking Tropical est un quintet bergeracois constitué de deux cuivres (saxophone, trompette), d’un clavier-basse, d’un guitariste et d’un batteur compositeur interprète.

Ce collectif donne de la voix et du swing en formule fixe et déambulatoire autour d’un répertoire jazzy fait de compositions originales et de standards pour un moment très festif. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 11:00:00

fin : 2024-05-25 12:00:00

Centre-ville

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

L’événement Festival Jazz Pourpre | Déambulation avec Smoking Tropical Bergerac a été mis à jour le 2024-04-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides