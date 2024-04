Festival Jazz Pourpre | Concert d’inauguration smoking tropical Place Gambetta Bergerac, vendredi 24 mai 2024.

Festival Jazz Pourpre | Concert d’inauguration smoking tropical Place Gambetta Bergerac Dordogne

Smoking Tropical est un quintet bergeracois constitué de deux cuivres (saxophone, trompette), d’un clavier-basse, d’un guitariste et d’un batteur compositeur interprète.

Smoking Tropical est un quintet bergeracois constitué de deux cuivres (saxophone, trompette), d’un clavier-basse, d’un guitariste et d’un batteur compositeur interprète.

Ce collectif donne de la voix et du swing en formule fixe et déambulatoire autour d’un répertoire jazzy fait de compositions originales et de standards pour un moment fun.

Michel Mondou, saxophone Xavier Pebayle, trompette Léon Moogin, guitare Pascal Copie,clavier-basse

Alain Demarest, batterie .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 18:30:00

fin : 2024-05-24

Place Gambetta Devant La boîte à Jazz

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

L’événement Festival Jazz Pourpre | Concert d’inauguration smoking tropical Bergerac a été mis à jour le 2024-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides