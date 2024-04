Festival Jazz Pourpre | Apéro-jazz Rix and Wonderland Lembarzique Lembras, mercredi 22 mai 2024.

Festival Jazz Pourpre | Apéro-jazz Rix and Wonderland Lembarzique Lembras Dordogne

Le groupe R!X AND WONDERLAND rassemble Jazz et Funk dans une même énergie Soul, un son qui rappelle la chaleur de l’orgue Hammond et du clavinet, l’empreinte de George Benson, de Marwin Gaye, de Prince… et des musiciens sur la même longueur d’onde, la danse, le Groove !

Eric Delsaux, dit Rix, est un musicien bordelais, guitariste, chanteur, claviériste et compositeur, connu pour son implication autant dans le Swing et le Jazz que dans le Funk, son premier amour.

Après avoir trimbalé son Groove sur toutes les scènes, il se lance en solo avec l’album NOOBA (2017) dont il signe toutes les compositions et joue la plupart des instruments.

Avec BAAMAAZ (2020) il enfonce définitivement le clou Funky, s’invente sa West-Coast et affirme son style.

Il forme aujourd’hui le groupe R!X AND WONDERLAND qui rassemble Jazz et Funk dans une même énergie Soul, un son qui rappelle la chaleur de l’orgue Hammond et du clavinet, l’empreinte de George Benson, de Marwin Gaye, de Prince… et des musiciens sur la même longueur d’onde, la danse, le Groove ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 19:30:00

fin : 2024-05-22

Lembarzique 31 route de Périgueux

Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

L’événement Festival Jazz Pourpre | Apéro-jazz Rix and Wonderland Lembras a été mis à jour le 2024-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides