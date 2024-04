Festival Jazz Pourpre | Apéro-jazz Les Tritons Swingueurs Place de la Madeleine Bergerac, vendredi 17 mai 2024.

Jazz Pourpre est heureux de passer le pont pour ce premier Apéro-Jazz au N°7, à La Madeleine !

Les Tritons Swingueurs, bien connus des scènes régionales et nationales, nous proposent ce soir leurs interprétations vives et inventives de jazz manouche des années 50. Dans leurs compositions actuelles et leurs improvisations, ils savent aussi se montrer, à la fois, musiciens talentueux et amuseurs espiègles.

Vivien Gaviotakis, guitare solo Sylvain Tomasino, violon – Dominique Perry, guitare rythmique – Didier Berguin, contrebasse .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:30:00

fin : 2024-05-17

Place de la Madeleine Bar Le N°7

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

