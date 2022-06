FESTIVAL JAZZ EN LOIRE, 2 juillet 2022, .

2022-07-02 Vendredi 1er juillet – 11, quai Provost – 19h – Yannick Neveu Trio – « Hommage à Chet Baker »- 21h30 : Jam session Samedi 2 juillet – Espace Bikini (quai Provost) – Dès 11h – Les Anchahuteurs (Rue du Clos Grillé et Rue Sourdille) – 18h – Quartet de Pierrick Menuau – 20h30 – Lagrimas Azules – 22h – Tentet « Holidays in the park » – CRÉATION – 23h30 : Jam session Dimanche 3 juillet – De 10h30 à 12h30 – Big Band Ret’z in Jazz

Horaire : 11:00 00:30

Gratuit : oui Bar et restauration sur place – Par l’association Cap ô Pellerin Tout public Vendredi 1er juillet – 11, quai Provost – 19h – Yannick Neveu Trio – « Hommage à Chet Baker »- 21h30 : Jam session Samedi 2 juillet – Espace Bikini (quai Provost) – Dès 11h – Les Anchahuteurs (Rue du Clos Grillé et Rue Sourdille) – 18h – Quartet de Pierrick Menuau – 20h30 – Lagrimas Azules – 22h – Tentet « Holidays in the park » – CRÉATION – 23h30 : Jam session Dimanche 3 juillet – De 10h30 à 12h30 – Big Band Ret’z in Jazz

Du 1er au 3 juillet, ça va swinguer sur les bords de Loire du Pellerin ! En effet, pour sa toute première édition, le nouveau festival municipal Jazz en Loire, orchestré par l’association Jazz en Retz, accueillera pendant trois jours sur les quais de la ville, des concerts de jazz, des jam sessions et des animations musicales gratuit(e)s et ouvert(e)s à tous ! Pour ce premier set, plusieurs scenes accueilleront des grands noms du jazz Français. Découvrez le programme !



http://www.ville-lepellerin.fr/