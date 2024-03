FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES IN Route de la Croix de Cassagne Saint-Gaudens, samedi 11 mai 2024.

FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES IN Route de la Croix de Cassagne Saint-Gaudens Haute-Garonne

Venez nombreux pour la 21ème édition Jazz en Comminges !

VIRGINIE DAÏDÉ

Virginie Daîdé avec Moods, nous offre une création qui traverse de multiples influences. J’aime laisser vivre les notes. Partager les mélodies avec la rythmique, la contrebasse. Qu’il y ait de l’espace. La musique est mon miroir d’humeurs, une boîte où retrouver les émotions passées et reconstruire celles à venir. Elle nous permet de vivre hier, d’imaginer demain, de

voyager en restant immobile ou de remettre ses idées en ordre car un accord a provoqué l’équilibre. Dans Moods, je

recherche cette osmose de styles et de figures musicales qui, extraites de leurs socles, peuvent librement danser ensemble

Line up: Virginie Daïdé: sax tenor, Nicola Dri: piano, Thomas Posner: contrebasse, Tony

Rabeson: batterie

KYLE EASTWOOD EASTWOOD BY EASTWOOD

Tout en composant plusieurs musiques pour son père ( Mystic River , Million Dollar Baby ou Lettres d’Iwo Jima ), il confirme sa carrière de leader au fil des ans. Contrebassiste et bassiste, il demeure fidèle à une approche traditionnelle et

mélodique du jazz, qu’il enrichit souvent d’ornements lyriques. Le cinéma est ma seconde passion avoue-t-il. Il paraissait

donc naturel, qu’aujourd’hui, son quintet se penche sur les bandes originales de film. Kyle Eastwood propose ici “Eastwood by

Eastwood”, un hommage à son père autour d’une dizaine de musiques de films réarrangées et interprétées en quintet.

Line up: Kyle Eastwood contrebasse, basse, Andrew McCormack piano, Chris Higginbottom:

batterie, Quentin Collins trompette, Brandon Allen saxophone 3838 38 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 21:00:00

fin : 2024-05-11

Route de la Croix de Cassagne PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie francoise.comet@jazzencomminges.com

L’événement FESTIVAL JAZZ EN COMMINGES IN Saint-Gaudens a été mis à jour le 2024-03-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE