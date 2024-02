Festival Jazz dans les prés Laura Prince Briouze, samedi 12 octobre 2024.

Festival Jazz dans les prés Laura Prince Briouze Orne

La grâce, l’épure, l’authenticité… l’émotion

L’authenticité et la sincérité sont les maîtres mots de Laura Prince, chanteuse

éblouissante, auteure, compositrice inspirée en recherche permanente de l’harmonie

ultime avec elle-même et avec le monde.

Elle défend une musique sans artifice dont l’épure dévoile son âme d’enfant, la mixité de ses

racines, ses chagrins d’amour.

Son parcours atypique est de ceux qui forgent et inspirent.

Fille du Togo et de la France, Laura est bercée par les musiques du monde depuis toujours

la salsa cubaine de Celia Cruz, l’afrobeat de Fela Kuti et le makossa de Manu Dibango, mais

aussi par l’émotion de Piaf et de Barbara, le cri de Brel…

Son dernier opus, enregistré notamment avec Grégory Privat et Inor Sotolongo, donne la

mesure de son talent et nous rend impatients de l’accueillir dans nos prés.

Concert cofinancé par Flers Agglo

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 21:00:00

fin : 2024-10-12

salle du rex

Briouze 61220 Orne Normandie

L’événement Festival Jazz dans les prés Laura Prince Briouze a été mis à jour le 2024-02-08 par Flers agglo