Festival itinérant « Les Voix d’Eau de l’Eté »

Saône-et-Loire Melay EUR Après deux éditions annulées pour raisons sanitaires, l’Association Le Canal de Roanne à Digoin a souhaité reconduire son Festival Itinérant « Les Voix d’Eau de l’Été », moment de partage et de convivialité autour d’un programme divertissant.

Pour l’édition 2022, le Festival « Les Voix d’Eau de l’Eté » aura lieu du 1er au 9 juillet le long du Canal de Roanne à Digoin. Le bateau scène fera une à la halte nautique, au programme, repas poulet basquaise (réservations au 06 01 71 35 64, 06 18 68 64 13) suivi d’un concert gratuit avec Sibaritas de la Calle (des textes engagés et autobiographiques sur un style qui mélange la rumba et le reggae). Repas : 15€ par adulte – possibilité de repas enfant associationcanalroannedigoin@gmail.com Après deux éditions annulées pour raisons sanitaires, l’Association Le Canal de Roanne à Digoin a souhaité reconduire son Festival Itinérant « Les Voix d’Eau de l’Été », moment de partage et de convivialité autour d’un programme divertissant.

