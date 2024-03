Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute (FIFO) Ménigoute, mardi 29 octobre 2024.

Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute (FIFO) Ménigoute Deux-Sèvres

Le Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute garde le cap depuis 40 ans et met le septième art au service des merveilles de la faune et de la flore.

Le village d’irreductibles passionne´·es de nature de Ménigoute met un point d’honneur a` l’inclusion jeunes et moins jeunes, novices et confirme´·es, ruraux et citadin·es, cine´philes, cine´astes, scientifiques, retraite´·es, et en tout cas amoureuses et amoureux de nature,… La magie c’est que tout le monde peut s’y mettre et s’y retrouve. Le festival lance des cris et des coups de cœur culturels et vibre au travers de milliers de personnes via des projections de films, des confe´rences, des expositions, des rencontres et des animations en tous genres sur le the`me de l’environnement. Un rendez-vous tout naturel du 29 octobre au 3 novembre 2024 ! .

Début : 2024-10-29

fin : 2024-11-03

16bis Rue de Saint-Maixent

Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine presse.festivalmenigoute@gmail.com

