Festival International d’Orgue Chaource, dimanche 7 juillet 2024.

Festival International d’Orgue Chaource Aube

Dimanche 7 juillet CHAOURCE Festival International d’Orgue à 17h en l’église Saint Jean Baptiste de Chaource. Avec Paul et Charles Breisch, cathédrale Luxembourg. Participation libre. Prochaines dates 14, 21 et 28 juillet, 4, 11, 18, 25 août, 1er et 22 septembre. Contact geraud.guillemot123@orange.fr Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 17:00:00

fin : 2024-07-07

Chaource 10210 Aube Grand Est geraud.guillemot123@orange.fr

