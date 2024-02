Festival International de Quatuors à Cordes du Luberon Avenue Silvacane La Roque-d’Anthéron, jeudi 15 août 2024.

Festival International de Quatuors à Cordes du Luberon Avenue Silvacane La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Depuis 1976, le Festival de Quatuors du Luberon est un rendez-vous incontournable de l’été.

Jeunes quatuors à cordes issus des derniers concours internationaux et artistes confirmés de renommée internationale se retrouvent dans les plus beaux sites patrimoniaux de la région pour des moments uniques d’émotion et de musique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-09-01

Avenue Silvacane Abbaye de Silvacane

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Festival International de Quatuors à Cordes du Luberon La Roque-d’Anthéron a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron