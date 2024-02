Festival International de Piano La Roque-d’Anthéron, samedi 20 juillet 2024.

Festival International de Piano La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

En pleine nature, le parc du Château de Florans vous accueille pour 4 semaines de musique au cœur de la Provence.

Depuis quatre décennies, le Festival de La Roque d’Anthéron est celui de tous ceux qui, par le piano, osent leur originalité et leur personnalité. Des sages, des insolents, des prodiges, autant de poètes de tous âges qui renaissent chaque année sous les platanes centenaires de Florans et la voûte céleste des soirées provençales. La magie des récitals nocturnes au coeur du parc est ainsi perpétuée, chaque été renouvelée. Bordée de ses trois cent soixante-cinq platanes, l’allée principale ouvre sur un lieu à la fois grandiose et intime. Au fil des festivals, lieux et concerts se sont diversifiés. Si le Festival n’a pas attendu aujourd’hui pour afficher son identité de « Mecque du piano », il la renforce cependant en inaugurant de nouveaux lieux, en rassemblant un éventail de jeunes talents éclos aux quatre coins du monde autour de ceux que le renom a déjà placés au faîte de leur carrière. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20

fin : 2024-08-20

Parc du Château.

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@festival-piano.com

