Festival International de Jardins Hortillonnages Amiens Camon, vendredi 24 mai 2024.

Prendre le temps de s’arrêter, d’admirer des paysages uniques, de jouer les Robinson à pied ou en barque dans les fameux Hortillonnages d’Amiens. Grâce aux jardins et aux installations imaginés par de jeunes paysagistes et plasticiens venus du monde entier, le Festival International de jardins Hortillonnages Amiens 2023 est un rendez-vous familial et culturel incontournable de la région. Les visiteurs s’émerveillent de ces jardins qui magnifient cet Eden naturel en milieu urbain !

Les Hortillonnages sont accessibles depuis la gare d’Amiens, la cathédrale et le centre ville à pied, à vélo, en bus ou en taxi. Les créations sont installées sur l’Île aux Fagots, l’Île Robinson, le Chemin du Malaquis et autour de l’Étang de Clermont.

Pour visiter le festival plusieurs circuits sont possibles à pied et en barque.

AMIENS > Île aux Fagots – parcours à pied

Accès depuis le Pont de Beauvillé

43 chemin de halage – 80000 Amiens

Parking Parmentier entrée libre et gratuite

Renseignements +33 6 78 53 55 92

Entrée libre et gratuite

Horaires d’ouverture

– de mai à juin et de septembre à octobre ouvert du mercredi au dimanche de 12h30 à 19h

– en juillet, août ouvert du mardi au dimanche de 12h30 à 19h

– jours fériés ouvert de 12h30 à 19h

CAMON > Port à Fumier – parcours en barque

Etang de Clermont – Accès au ponton d’embarquement

35 rue Roger Allou – 80450 Camon

Parking sur place

Sur réservation

Horaires d’ouverture

– de mai à juin et de septembre à octobre ouvert du mercredi au vendredi de 13h à 19h et le week-end de 10h à 19h

– en juillet, août ouvert du mardi au vendredi de 13h à 19h et le week-end de 10h à 19h

– jours fériés ouvert de 10h à 19h27 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24

fin : 2024-10-13

35 Rue Roger Allou

Camon 80450 Somme Hauts-de-France contact@artetjardins-hdf.com

L’événement Festival International de Jardins Hortillonnages Amiens Camon a été mis à jour le 2024-02-02 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS