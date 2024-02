Festival International de Colmar Colmar Symphonic Mob Colmar, dimanche 7 juillet 2024.

Festival International de Colmar Colmar Symphonic Mob Colmar Haut-Rhin

Rejoignez le plus grand orchestre d’Alsace ! Colmar Symphonic Mob.

Orchestre symphonique de la Monnaie sous la direction de Alain ALTINOGLU.

La première édition du Symphonic Mob© fut couronnée de succès avec 1500 spectateurs ! qui ont partagé la joie des 500 musiciens et choristes, amateurs et professionnels de jouer tous ensemble à l’unisson les plus grands tubes du répertoire classique sous la direction d’Alain Altinoglu ! Un moment inoubliable !

Le Festival est heureux de reconduire ce Colmar Symphonic Mob© avec un nombre de participants toujours plus grand !

Cette année, Alain Altinoglu sera accompagné des musiciens professionnels de son Orchestre de la Monnaie auxquels se joindront les musiciens et chanteurs amateurs qui se seront inscrits.

Une expérience unique à vivre tant du côté des musiciens que des spectateurs !

Créé en 2014 par l’Orchestre symphonique allemand de Berlin , le Symphonic Mob © offre à tous ceux qui pratiquent d’un instrument, la possibilité de faire de la musique avec les musiciens d’un orchestre professionnel. Quiconque peut ainsi participer, peu importe l’âge ou le niveau, tout le monde est le bienvenu ! Il faut juste de l’enthousiasme et un instrument le reste se fera tout seul. Et pour vous entraîner, nous mettons à votre dispositions, en plus des partitions originales, des partitions simplifiées par niveau pour instruments dans toutes les hauteurs possibles ainsi que des tutoriels vidéo.

Programme

Georges Bizet

Marche des Toréadors

extrait de Carmen

Pastorale & Farandole

extraits de L’Arlésienne

Edward Elgar

Première marche de

Pomp and Circumstance

Sergueï Prokofiev

Danse des chevaliers

extrait de Roméo et Juliette

Canon traditionnel

Dona nobis pacem

George Frideric Häendel

Alléluia

extrait de Le Messie

Giuseppe Verdi

Libiamo ne’lieti calicide

extrait de « La Traviata » EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 11:00:00

fin : 2024-07-07

Parc du Champ de Mars

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est resafestival@tourisme-colmar.com

L’événement Festival International de Colmar Colmar Symphonic Mob Colmar a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de tourisme de Colmar