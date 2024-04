Festival Impro’lympique Saint-Martin-le-Nœud, vendredi 24 mai 2024.

Festival Impro’lympique Saint-Martin-le-Nœud Oise

C’est décidé, nous aussi, on va participer aux Jeux Olympiques 2024 à Saint-Martin le Nœud !

Cette année, L’improthéo déclare ouverte la nouvelle édition internationale et francophone des jeux Impro’lympiques !

Pour assurer une ambiance aussi fair-play que sportive, nous avons conviés 4 équipes internationales avec les ImproCarolos de Belgique, les Drôles Madaires d’Algérie et la LINE venue de Suisse !

Et pour clôturer cette 29 ème saison, on compte sur votre présence et votre soutien ! 88 8 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 19:00:00

fin : 2024-05-25 00:00:00

15 Rue de la Mairie

Saint-Martin-le-Nœud 60000 Oise Hauts-de-France limprotheo@outlook.fr

L’événement Festival Impro’lympique Saint-Martin-le-Nœud a été mis à jour le 2024-04-09 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis