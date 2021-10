Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne, Marne Festival Illusions Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Festival Illusions Châlons-en-Champagne, 10 janvier 2022, Châlons-en-Champagne. Festival Illusions 2022-01-10 – 2022-01-16 La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers

Châlons-en-Champagne Marne Un souffle de magie sur Châlons-en-Champagne ! Le Festival Illusions est de retour, toujours plus innovant et surprenant. La magie est une discipline en plein renouveau, elle interroge et sonde avec fraîcheur et délicatesse notre rapport au monde. Ce temps fort, ouvert à toutes les générations, distille de multiples formes de magie et sera ainsi l’occasion de redécouvrir un art pluriel, aussi étonnant que détonant. Dates 2022 à confirmer. contact@la-comete.fr https://www.la-comete.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Châlons-en-Champagne Adresse La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Ville Châlons-en-Champagne lieuville 48.95654#4.36454