Festival Horizon Vert Cinéma Le Jean Gabin Eymoutiers, mercredi 3 avril 2024.

Festival Horizon Vert Cinéma Le Jean Gabin Eymoutiers Haute-Vienne

Le festival Horizon Vert revient pour la 4ème édition dans différents cinémas du territoire de la Haute-Vienne. Pour cette 4e édition, les valeurs qui nous animent restent les mêmes échanger, sensibiliser et se questionner ensemble sur les enjeux environnementaux à travers des œuvres cinématographiques variées, riches et engagées. Une thématique centrale sera explorée dans sa diversité cette année celle de l’eau. Exploitation des ressources, pêche intensive des océans, consommation, sécheresse … autant de questions essentielles qui seront soulevées dans notre programmation. Pour cela, nous aurons une variété de films à la fois documentaires, fictions, patrimoines et animations qui s’adresse à tous les publics. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-09

Cinéma Le Jean Gabin 30 avenue de la paix

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival Horizon Vert Eymoutiers a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Portes de Vassivière