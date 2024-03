Festival Histoire&Cité 2024 / Action de rue: journal à la criée Autre lieu Genève, mercredi 17 avril 2024.

Festival Histoire&Cité 2024 / Action de rue: journal à la criée Performance, distribution de journal à la criée, dans les rues de Genève. Mercredi 17.04, plusieurs horaires et plusieurs lieux. Mercredi 17 avril, 08h00, 12h00, 17h00 Autre lieu CHF 0.-

Le mercredi 17 avril, dans divers lieux et horaires de Genève, venez assister à la performance : ̀ ́

La rue a longtemps appartenu aux vendeur·euses de journaux à la criée. Qui ne se souvient pas de la mythique Jean Seberg descendant les Champs Élysées en distribuant le New York Herald Tribune dans «À bout de souffle»? Désormais, les caissettes et les kiosques sont en voie de disparition, et les journaux en voie d’invisibilisation. Internet, nouvelle agora publique, doit remplacer la rue. Mais à quel prix? Le Club suisse de la presse édite un journal et le distribue à la criée pour raconter l’histoire d’amour entre le journalisme et la rue.

Organisé par le Club suisse de la presse.

Intervenante: Isabelle Falconnier

Mercredi 17 avril:

8h : Rue du Mont-Blanc (zone piétonne)

12h : Uni-Mail (hall entrée)

12h : Place du Bourg-de-Four

17h : Rue du Mont-Blanc (zone piétonne)

17h : Place du Bourg-de-Four

On se réjouit de vous retrouver!

Autre lieu Genève Genève Genève

