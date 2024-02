Festival « Grimoires et Potions » 04 et 05 mai 2024 Rue du Prieuré Marast, dimanche 5 mai 2024.

Sorciers, sorcières, moldus curieux et amateurs de mystère, réjouissez vous, car le Festival Grimoire et Potions s’apprête à enchanter le Prieuré de Marast les 4 et 5 mai 2024 !

Au sein de ce lieu empreint de magie, vous découvrirez un univers où chaque coin et recoin est imprégné de sortilèges anciens et d’émerveillement. Des boutiques de sorciers vous attendent, offrant des baguettes ensorcelées, des potions mystiques, et des accessoires magiques pour éveiller le sorcier qui sommeille en vous.

Organisé par CFC L’âme agit.

Entrée 5€, gratuit + de 6 ans.

Réservation en ligne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Rue du Prieuré Prieuré

Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

