Festival God Save The Kouign Vol.5 rue Laënnec Penmarch, vendredi 21 juin 2024.

Festival God Save The Kouign Vol.5 rue Laënnec Penmarch Finistère

À l’affiche de cette 5ème édition

Vendredi The Heavy, Ayron Jones, Robert Jon & The Wreck, Bandit Bandit, Sons Of O’Flaherty, Dead Chic,

Parior Snakes, Pokès de criée.

Samedi The Struts, Graveyard, Bad Nerves, Dynamite Shakers, Howlin’Jaws, Diskopunk, One Rusty Band, Dirty Old Story.

8 concerts par jour 2 scènes. Un chapiteau de 3000 places.

Gratuit -16 ans & Camping gratuit

Billetterie. Mairie de Penmarc’h, See Tickets et à la Fnac (avec frais de location), dans les bars Le Doris à Kérity Penmarc’h, Chez Bruno au bourg de Penmarc’h, à La Mars à Pont-l’Abbé, au Bana à Plobannalec et au Yacka à Plonéour-Lanvern .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 17:00:00

fin : 2024-06-22 02:00:00

rue Laënnec Stade Municipal Jos Péron

Penmarch 29760 Finistère Bretagne

L’événement Festival God Save The Kouign Vol.5 Penmarch a été mis à jour le 2024-02-28 par OT Destination Pays Bigouden Sud