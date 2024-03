Festival Formats Salle multifonctions Augan, samedi 20 avril 2024.

FORMATS est un festival dédié à la Bande Dessinée et à l’Illustration, organisé par l’association LA BANDE FM, en partenariat avec la radio associative TIMBRE FM, la librairie coopérative LA GRANGE AUX LIVRES, la coopérative LE CHAMP COMMUN, la commune et la médiathèque d’AUGAN !

Pour cette 4ème édition du Festival FORMATS le Village BD s’agrandit avec plus de 40 stands d’exposant.e.s maisons d’édition, auteur.e.s, illustrateurs.trices, graphistes, sérigraphistes, tatoueur.euse.s et street-artistes de tous horizons !

Cette année, le festival mettra également deux artistes en avant :

– Laetitia Ayrault (résidence de 3 semaines travail sur sa nouvelle BD + exposition + interventions dans les écoles augannaises & restitution publique de ces ateliers).

– Ronald Granpey (exposition)

Un plateau-radio, porté par Timbre FM et La Bande FM, sera installé au sein du Village BD et proposera des émissions et interviews autour de la bd et de l’illustration, leurs enjeux économiques, sociaux et artistiques. Ce direct de plusieurs heures sera également diffusé en simultané sur Radio BOA, radio associative trilingue et régionale en Bretagne diffusant sur le DAB+. Timbre FM proposera aussi une semaine thématique “BD & Illustration” en amont de l’évènement !

Le festival FORMATS vous concocte également un concert de folie pour clôturer cette belle journée, de quoi se lâcher sur le dancefloor et groover sur du bon gros son, avec TAGO MAGO en tête d’affiche (Duo-Rock-Psyché), Tigre WildWave (Electro-WildWave-One-Man-Band) , et Georges Licorne (Electro-Wild-&-Worldwide-DJ Set) !

Retrouvez au VILLAGE BD & ILLUSTRATION de FORMATS Éditions L’Œuf, Collectif La Vilaine, Patayo Editions, Rouquemoute Editions, TTT Corp., Éditions Panthera, Forza Fanzina, Éditions Goater, Collectif Aromate, NON Le Zine, Association Faon/zine, Cosmic Studios, LL de Mars et C. de Trogoff, Collectif COSMO, Marie Karedwen, La Grange Aux Livres [Feat. La Bande FM], Atelier BONJOURE !, Sandwich Editions, Chrissy Arty, Emeline Sourget, L’Herbier Bleu, Anne Zeum, Rachel Pandolfino, Madame Tsé, Julien Zirondoli, NeWG & TheDuGstOre (Collectif NOOM), ROM1 & DEUG, Sébastien Jacqmin, CHAB Impressions, Lucien, Bahzou, Benjamin Desmares, Alice Amoureux Nicole, Claire Illusion, OphariaArt, Lucce Azul, Tzatzikink, Malvie tatouage, Pinson Pointu, Scaline Tattoo, Madame Ma, Jo99 et enfin DJ BAPT2 pour un Apéro DJ Set Hip Hop !

Animations, restauration et buvette sur place.

Horaires de 13h à 20h (Village BD+Expos) de 20H30 à 01H (Concert)

Contact festivalformats@gmail.com

Plus d’informations

https://festivalformats.wixsite.com/festival-formats—b

https://www.facebook.com/FestivalFORMATS

https://www.instagram.com/festival_formats .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 13:00:00

fin : 2024-04-20 01:00:00

Salle multifonctions Place de la Liberté

Augan 56800 Morbihan Bretagne festivalformats@gmail.com

