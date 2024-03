Festival « Fanfares & etc » Esplanade Salies-de-Béarn Batz sur mer, samedi 11 mai 2024.

Début : 2024-05-11T09:00:00+02:00 – 2024-05-11T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-12T09:00:00+02:00 – 2024-05-12T19:00:00+02:00

CONCERT – Festival « Fanfares & etc »

La Batterie Fanfare de la Côte Sauvage fête ses 60 ans !

Le week-end du 11 et 12 mai, près de 400 musiciens de tous horizons vont débarquer sur la presqu’île pour fêter les 60 ans de la Batterie Fanfare de la Côte Sauvage.

SAMEDI 11 MAI

14h : Animations musicales dans les villes de la presqu’île.

16h – Port du Pouliguen : Défilé de toutes les formations musicales.

20h30 – Salle André Ravache du Pouliguen : Concert de l’Orchestre de Cuivre et de Percussions du Loroux Bottereau et concert des 60 ans de la Batterie Fanfare de la Côte Sauvage avec une création de conte musical « La voix des marais » avec les élèves du Conservatoire intercommunal.

DIMANCHE 12 MAI

8h30 – Ouverture des Grands Prix Régionaux de Musique FSCF – Le Pouliguen : Les batteries fanfares de toute la région se réunissent pour passer leurs concours annuels, l’occasion de dévoiler leur travail de l’année devant un jury.

BATZ-SUR-MER – Esplanade Salies-de-Béarn

À partir de 12h : Repas en musique avec foodtrucks et bar.

14h30 – Festival « Fanfares etc » : Tous les groupes présents durant le week-end se réunissent pour vous présenter une partie de leur répertoire. Plus de 400 musiciens se partageront la scène ! L’occasion de découvrir différentes formations de fanfares venues de toute la région.

17h30 – Palmarès : Résultats des grands prix régionaux.

19h – Clôture

GRATUIT

Esplanade Salies-de-Béarn 7 rue de la Plage (dans le Petit Bois) 44740 Batz sur mer

