Festival en Pays d’Alsace Niederbronn-les-Bains, samedi 13 juillet 2024.

Festival en Pays d’Alsace Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Venez découvrir le festival en Pays d’Alsace et profitez de voix uniques qui vont transporteront !

C’est en juillet 2017 que naît, sur notre territoire, le Festival En Pays d’Alsace. À l’origine de ce festival, un jeune chef de chœur, Luciano Bibiloni, qui dirige alors le chœur « Les Voix d’Ile-de-France » en région parisienne. Chœur composé de chanteurs amateurs et passionnés, désireux de travailler leur voix en découvrant partitions musicales et œuvres lyriques. Après un détour en Savoie, les choristes font le choix de poser leurs valises en Alsace, dans les Vosges du Nord, pour une semaine de stage intensif de chant à Oberbronn où ils préparent, en toute sérénité et quiétude, les concerts qui marqueront chaque édition du Festival. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13

fin : 2024-07-21

42 avenue Foch

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est info@niederbronn-les-bains.fr

L’événement Festival en Pays d’Alsace Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de tourisme de l’Alsace Verte