Festival Electron – TALK – Techno Paradiso Autre lieu Genève

Festival Electron – TALK – Techno Paradiso Dans le cadre de l’expo « Electronic Landscapes : Music, Space and Resistance in Detroit » – Conférence sur la naissance de la Techno à Detroit le vendredi 19 avril à 18h30 Vendredi 19 avril, 18h30 Autre lieu Gratuit

Electron célèbre son entrée dans sa troisième décennie avec un voyage dans le temps vers les origines de la musique électronique de Detroit!

Du 18 avril au 12 mai, nous vous invitons à quatre rendez-vous incontournables : une exposition photo, une Late Night en collaboration avec le Grand Théâtre de Genève, une incursion dans l’underground genevois et un pôle conférence/workshop.

19.04 à la Galerie Polomarco

TALK | Conférence « Techno Paradiso » (EN)

Electron convie son public à venir rencontrer les photographes new-yorkais Edward Hillel et Isaac Diggs qui donneront une conférence sur le projet de leur livre à l’origine de l’exposition « Electronic Landscapes : Music, Space and Resistance in Detroit » à la Galerie Polomarco.

En compagnie de John Collins, figure légendaire de la scène de Detroit, qui comptabilise plusieurs dizaines d’années d’expérience au compteur en tant que DJ, producteur, animateur radio, organisateur, curateur, booker et membre du collectif Underground Resistance, ils évoqueront, en s’appuyant sur leur célèbre livre de photos (dont est tirée l’exposition), la naissance de la Techno à Detroit et exploreront la manière dont la musique, l’espace et la résistance ont convergé à travers la Techno pour créer des modèles de développement et de préservation culturelle menés par des artistes. Une manière de souligner et d’illustrer l’importance des artistes pour la survie des villes.

Retrouvez-les à la Galerie Polomarco vendredi 19 avril dès 18h30.

➢ Entrée libre

