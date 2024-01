Festival Ecossais 1782 Saint-Andiol, samedi 29 juin 2024.

Festival Ecossais 1782 Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Festival écossais 1782 organisé par l’association SOAY.

Un week-end aux couleurs des Highlands à Saint-Andiol.

Inédit dans le sud de la France, un festival écossais nous invite à découvrir les trésors et la culture made in Scotland.

Le festival écossais du sud de la France qui rassemble la culture écossaise dans toute sa diversité et célèbre la plus ancienne alliance au monde avec notre pays l’Auld Alliance.



Au programme, les Highland Games et Highland Dance, incontournables disciplines des populaires « Gathering » en Écosse.



Des défilés de cornemuses, des concerts en journée, des spots photos.



Le samedi soir découvrez le groupe Skiltron qui est le premier groupe de Folk Metal d’Amérique du Sud basé en Europe (Finlande, Espagne, France). Il est considéré comme l’un des rares groupes à fusionner le heavy metal et la musique celtique.



De nombreuses animations et spectacles sont prévus toute la journée spectacle historique de cascadeurs au sein des arènes du parc, un château hanté dans le vrai château qui vous réserve de beaux décors et ses surprises effroyables, des célébrations de mariages traditionnelles, spectacle familial « L’enchanteresse de Skye », rencontre avec Rebelle (cosplay).



Des animaux seront également de la partie avec les célèbres vaches highland, les poneys highland, les faucons ainsi que la démonstration de chiens de conduite.



Vous pourrez vous essayer au tir à l’arc et à la course en sac.

Des jeux sont également prévus pour les enfants dont l’entrée est gratuite jusqu’à 16 ans balançoire, toboggan, atelier bouclier, jeux géants en bois, atelier maquillage.



Se promener et flâner dans le marché artisanal aux couleurs de l’Écosse et croiser un Jacobite issue de son campement ou bien aller à la rencontre des différents clans écossais présents sur le festival.



Ne manquez pas de découvrir et déguster les bières Belhaven, brasserie la plus ancienne d’Écosse, unique et rarissime en France au sein de la taverne du Loch Beer.

Nombreux food trucks sucrés et salés Hagghis, stovies, saumon, scotch pie, fish’n chips, scotch eggs, short bread, dundee cake, glaces à la crème…

Dégustation de whisky EUR.

Parc du Château

Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29

fin : 2024-06-30



