Festival du Livre de Sartrouville Sartrouville Sartrouville Catégories d’évènement: Sartrouville

Yvelines

Festival du Livre de Sartrouville Sartrouville, 21 mai 2022, Sartrouville. Festival du Livre de Sartrouville

Sartrouville, le samedi 21 mai à 16:00

Le 21 mai prochain, aura lieu cette première édition, portée par La Librairie Des Gens qui Lisent, soutenu par la Ville de Sartrouville. Dès son installation à Sartrouville, Dolly Choueri, RP dans une autre vie, a souhaité que sa librairie, la seule dans cette ville de plus de 50 000 habitants, soit un lieu de RDV entre les auteurs et les lecteurs et d’ouverture sur le monde. Ce premier festival affirme que la culture hors les murs, renouant avec l’espace public comme lieu de rencontre accessible, est la promesse d’une fête pour toutes et tous, au-delà des livres. [parmi les 20 auteur·rice·s] Claire Berest, Audrey Faulot, Benoît Minville, Line Papin…

Entrée libre

Premier Festival du livre de Sartrouville le 21 mai 2022 Sartrouville 78500 Sartrouville L’Union Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sartrouville, Yvelines Autres Lieu Sartrouville Adresse 78500 Ville Sartrouville lieuville Sartrouville Sartrouville Departement Yvelines

Sartrouville Sartrouville Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sartrouville/

Festival du Livre de Sartrouville Sartrouville 2022-05-21 was last modified: by Festival du Livre de Sartrouville Sartrouville Sartrouville 21 mai 2022 Sartrouville Sartrouville Sartrouville

Sartrouville Yvelines