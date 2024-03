Festival du Film d’Action Sociale Institut Régional du Travail Social de Lorraine Nancy, lundi 15 avril 2024.

Festival du Film d’Action Sociale Institut Régional du Travail Social de Lorraine Nancy 15 – 21 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-15 14:00

Fin : 2024-04-21 20:00

Le festival propose un riche panorama de la production audiovisuelle du secteur social et vise à promouvoir les réalisations documentaires autour des grandes thématiques sociales de notre temps. 15 – 21 avril 1

https://irtsdelorraine.kinow.tv/fr/

Les Rencontres Documentaires – 26e Festival du Film d’Action Sociale de l’IRTS de Lorraine se déroulent du 15 au 21 avril 2024 à l’IRTS de Lorraine à Nancy.

Au programme de ces Rencontres, une trentaine de films en compétition, à voir à l’IRTS de Lorraine/Nancy et Ban-St-Martin, en présence des réalisateurs ou en ligne gratuitement sur : https://irtsdelorraine.kinow.tv/fr/. Des séances spéciales, ainsi que des décentralisations à Vandœuvre, Verdun, Bar-le-Duc et Thaon-les-Vosges seront également au rendez-vous.

Les documentaires sont répartis en cinq catégories : « Regard Social », « Regard Étudiant », « Regard Public », « Regard Lycéen » et « Regard Alternatif ». Cinq jurys auront alors pour mission de récompenser les lauréats. Ces documentaires abordent les thématiques suivantes : protection de l’enfance, santé mentale, engagement citoyen, handicap, inclusion, médiations artistiques et culturelles, violences faites aux femmes, vieillissement, parentalité, exil, deuil, inceste, précarité, etc.

Programme disponible sur : https://www.irts-lorraine.fr

Institut Régional du Travail Social de Lorraine 201 Av. Raymond Pinchard, 54000 Nancy Plateau de Haye Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle