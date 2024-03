Festival du film Colmar, dimanche 7 avril 2024.

Festival du film Colmar Haut-Rhin

Tout l’art du septième art à Colmar !

Ce festival connait un succès éloquent par son caractère, sa diversité et son particularisme. A cette occasion, de nombreuses personnalités du monde du cinéma et de la TV, distributeurs, producteurs, réalisateurs et acteurs vous donnent RDV pour vous présenter leurs films en avant-première et en débattre avec vous. Pendant 7 jours, découvrez Colmar, en tant que « Capitale du 7ème art » ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-14

1 Place Scheurer Kestner

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est festivalfilm@colmar.fr

L’événement Festival du film Colmar a été mis à jour le 2024-03-18 par Office de tourisme de Colmar