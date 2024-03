Festival du film citoyen Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, mercredi 3 avril 2024.

Festival du film citoyen Le Fresnoy – Studio national vous invites à participer au Festival du film citoyen en assistant à la projection de films et la rencontre de divers intervenants. 3 et 21 avril Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tarif unique : 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T20:30:00+02:00 – 2024-04-03T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T17:00:00+02:00 – 2024-04-21T18:30:00+02:00

Le Fresnoy – Studio national et le collectif 3CiT, avec le soutien de De la suite dans les images, présentent la 10e édition du Festival du Film Citoyen : projections, rencontres et débats autour de films documentaires ou de fiction sur des sujets qui nous concernent toutes et tous, spectateur·rices et citoyen·ne·s.

L’accueil est ouvert 1/2 heure avant le début des séances.

Tarif unique 4 € pour toutes les séances à l’exception des séances gratuites suivantes :

– Choisis ta planète – mercredi 10 avril, 14h30

– La Base – vendredi 12 avril, 19h (séance parrainée par Travail et Culture)

Des temps de convivialité sont proposés lors de chaque rencontre en partenariat avec le restaurant Le Plateau.

Plus d’informations :

https://www.lefresnoy.net/evenements/festival-du-film-citoyen/

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.lefresnoy.net/evenements/festival-du-film-citoyen/ »}]

festival cinéma