« La joie de l’innocence » Jean Dubuffet / Robert Coutelas

20 avril – 19 mai 2024

Fort du succès de l’exposition des dessins et estampes de Pierre Alechinsky l’an passé, le musée Réattu poursuit son partenariat avec le Festival du Dessin en accueillant cette année l’exposition « La joie de innocence », réunissant deux artistes inscrits dans la mouvance de l’Art Brut : Jean Dubuffet (1901-1985) et Robert Coutelas (1930-1985).

Tous deux ont fait du dessin l’agent privilégié de leur liberté créatrice et de leur perpétuelle réinvention, nous offrant le miracle de retrouver, à travers eux, les vertiges de l’enfance.

Jean Dubuffet, artiste universellement reconnu, s’est attaché quarante ans durant à n’obéir à aucune règle préétablie, sinon celle de réinventer notre rapport au monde en le dégageant des notions acquises ; c’est à lui qu’on doit l’apparition d’une nouvelle pensée de l’art : l’« art brut », s’intéressant aux créations des personnes en marge du monde artistique et culturel traditionnel. Cette nouvelle pensée de l’art, qui bouscule les schémas académiques de la production artistique, aura été une stimulation constante dans son oeuvre et aura mené, en 1976, à la création de la célèbre Collection de l’Art Brut à Lausanne.

Robert Coutelas, devenu un artiste culte au Japon, est issu d’un milieu modeste. Peintre et tailleur de pierre de formation, il a tourné le dos au milieu de l’art dès que ce dernier l’a remarqué pour vivre dans l’ombre et le dénuement. En 1967, il commence une série de peintures miniatures sur cartons de récupération découpés au format de cartes de tarot qu’il appelle Mes Nuits. Il en réalisera près de 3000. Mêlant de manière singulière symboles magiques et motifs figuratifs, ses cartes, obsessionnelles sans être répétitives, témoignent de son amour de la mythologie et de l’artisanat médiéval.

Commissaires des expositions : Bénédicte Gady, Nicolas Raboud.

