Festival d’Orgue De l’Eglise à l’Opéra Sewen, dimanche 11 août 2024.

Festival d’Orgue De l’Eglise à l’Opéra Sewen Haut-Rhin

Un magnifique programme illustrant la musique sacrée et l’Opéra. Des œuvres d’une profonde poésie, des raretés, des arrangements raffinés servis par le Quatuor Adastra et la voix magique de Richard Resch, l’un des meilleurs ténors actuels.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 17:30:00

fin : 2024-08-11

Rue du Ballon

Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est chevreauorgue@hotmail.com

