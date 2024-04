Festival Dixie Days 2024 Sainte-Adresse, vendredi 17 mai 2024.

Festival Dixie Days 2024 Sainte-Adresse Seine-Maritime

Vendredi

Le festival de jazz “Dixie Days”, organisé par le Dixie Fan Club revient les 17, 18 et 19 mai 2024 à Sainte-Adresse !

Pour cette 27e édition, 15 concerts gratuits se tiendront entre l’Espace Culturel Sarah Bernhardt et le Bout du Monde (place Maréchal Joffre) qui offre une superbe vue sur l’estuaire de la Seine.

Rendez-vous dès le vendredi soir pour le concert d’ouverture de The Viper Club . Tout au long du week-end, vous danserez et vibrerez au rythme du jazz, véritable hymne à la liberté et à la joie de vivre.

Découvrez ci-dessous le programme de l’édition 2024.

Bon festival à tous !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Place Maréchal Joffre

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie dixiedaysfestival@gmail.com

L’événement Festival Dixie Days 2024 Sainte-Adresse a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie