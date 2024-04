Festival des Jardins de Lille-Sud Le Grand Sud Lille, samedi 25 mai 2024.

Festival des Jardins de Lille-Sud Le 25 mai, la nature se fête au Grand Sud Samedi 25 mai, 14h00 Le Grand Sud Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T19:00:00+02:00

Pour une nouvelle édition, le festival des jardins de Lille-Sud pose ses bagages, pots et bancs au Grand Sud.

Organisé par la Mairie de quartier, les acteurs associatifs du territoire et le Grand Sud, cette journée sera l’occasion de découvrir et fêter la nature. Autour de performances artistiques, de stands, de découvertes sensorielles, les habitantes et habitants sont invités à être ensemble.

Le Grand Sud ouvrira grandes ses portes pour ce véritable temps convivial ouvert à toutes et tous, et proposera plusieurs interventions artistiques : Concert d’Esprit Freestyle, DJ set et quizz musical de DJ DO ou encore initiation roller mené par le Roller Derby Lille !

Samedi 25 mai

De 14h à 19h

Gratuit

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

LGS