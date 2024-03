Festival des Enchantillages 2024 Nogent-le-Rotrou, dimanche 21 avril 2024.

Festival des Enchantillages 2024 Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Le Festival des Enchantillages est de retour ! Spectacles, ateliers et de nombreuses surprises au programme pour les très jeunes enfants et leur famille.

Les réservations pour les 20 et 21 avril seront ouvertes à partir du 1er avril.

Nous sommes heureux de vous présenter la 5ème édition du Festival des Enchantillages,

du 20 au 21 avril 2024. Cette fête est le temps fort d’une année de rencontres artistiques, culturelles, musicales foisonnantes menées en partenariat avec les lieux petite enfance du territoire de la Communauté de Communes du Perche et la ville de Nogent-le-Rotrou.

Pour la célébrer, le square Louis-Moullin, le ChAntier et un chapiteau s’aménageront à la taille des plus petit·es. Place au spectacle ! Ce moment où le temps suspendu ouvre nos cœurs et nos imaginaires…

Samedi tarif par famille 1 spectacle 10€ I l’Enchantibal 10€

1 spectacle + l’Enchantibal 16€

Tarif pour le dimanche 6€ par pers I Goûter offert

Sur réservation .

2 Rue Sainte-Anne

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr

