Festival des bistrots et concert Long, dimanche 18 août 2024.

Dans une volonté d’impulser une offre culturelle gratuite et de qualité en milieu rural, le Festival des bistrots revient en 2024 sur l’ensemble du territoire pour une seconde édition ! Il contribue à proposer une programmation festive en plein air dans des cafés-restaurants samariens, notamment les établissements détenteurs du label Bistrot de Pays , lieux de vie et de convivialité au cœur de nos villages. Des concerts gratuits sur l’ensemble du territoire !

Rendez-vous Chez François 4 rue Grande Rue 80510 LONG

« SWEET ROADS » Cover Blues Rock 60’ 70’

Les douces routes du Blues et du Rock ! Avec un son puissant et précis, les quatre musiciens de Sweet Roads vous font redécouvrir les grands classiques du Blues Rock des années 60,70,80… Un concert ou chacun pourra fredonner et danser sur les refrains de ces tubes internationaux ! Chuck Berry, Jimi Hendrix, The Rolling Stones, David Bowie, ZZ Top, Stevie Ray Vaughan, Status Quo… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 12:00:00

fin : 2024-08-18 15:00:00

4 Grande Rue

Long 80510 Somme Hauts-de-France

