Festival des Arts O’matik Pléhérel-Plage Fréhel, samedi 15 juin 2024.

Festival des Arts O’matik Pléhérel-Plage Fréhel Côtes-d’Armor

Samedi 15 sur le parking de l’Anse du Croc un espace familial et ultra convivial avec plein d’animations pour les petits et les plus grands, et bien évidemment des concerts mettant en avant des artistes émergents qui vous feront vibrer toute Dimanche 16 juin dans une ambiance plus chill, vous pourrez profiter de la tranquillité du jardin d’Hyacinthe et plonger dans le monde du spectacle vivant.

Programme détaillé à venir .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 16:00:00

fin : 2024-06-15 01:00:00

Pléhérel-Plage Parking plage Anse du Croc

Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne les.arts.omatik@gmail.com

L’événement Festival des Arts O’matik Fréhel a été mis à jour le 2024-03-18 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme