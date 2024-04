FESTIVAL DES ANTIPODES Site Industriel Hellocourt Moussey, vendredi 23 août 2024.

La fabrique autonome des acteurs (faa.) présente la 4ème édition du Festival des Antipodes à Bataville (Moussey).

Nous sommes en année paire et le Festival des Antipodes revient pour sa quatrième édition. Pendant trois jours la faa. vous invite à arpenter les espaces de l’ancienne usine Bata au rythme des spectacles, des repas partagés et des concerts dînatoires. Théâtre, rap, flamenco, acrobaties équestres, clown, poésie, chant polyphonique, éthologie… vous verrez se mélanger les genres et les disciplines, se côtoyer les chercheuses et les artistes qui font de la faa. un espace de recherche collaborative unique en son genre.

Les chanteurs du Chœur de Bosa raviront vos oreilles avec la polyphonie traditionnelle sarde, non pas dans un concert mais comme ils le font chez eux, dans les caves (cantine) aménagées en bistrot, entre un verre de vin et un morceau de fromage. Le théâtre est à l’honneur avec cinq créations trois nouveaux Mon Théâtre, une nouvelle pièce de la R-Team, une conférence performée et disjonctée sur Bataville et son histoire. Vous verrez aussi des acrobates danser avec les chevaux, vous assisterez à Vivantes, qui raconte la vie d’une vigneronne, vous écouterez parler un agriculteur d’ici et une éthologiste qui transforme la forêt en jungle et la peuple de babouins chapardeurs. Vous rirez avec un maître clown et goûterez la poésie d’une maître trapéziste. Vous jouerez pour gagner le premier prix du Tunnel des outils et, si le palais vous en dit, vous déjeunerez avec vos voisines et voisins, servis par un incroyable duo d’artistes-chefs cuisiniers.Tout public

1 EUR.

Début : 2024-08-23 12:00:00

fin : 2024-08-25 19:00:00

Site Industriel Hellocourt 8 avenue Tomas Bata

Moussey 57770 Moselle Grand Est

