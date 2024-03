FESTIVAL DE TOULOUSE Toulouse, samedi 29 juin 2024.

FESTIVAL DE TOULOUSE Toulouse Haute-Garonne

Pour cette 3e édition, le festival vous promet des moments vibrants avec des créations “sur mesure” conçues avec les artistes, à la croisée des musiques (classique, jazz, pop, blues…) du cinéma, de la littérature. Une fête musicale aux influences tour à tour napolitaines, américaines ou balkaniques.

Au programme des moments vibrants avec des créations “sur mesure” conçues avec les artistes, à la croisée des musiques (classique, jazz, pop, blues…) du cinéma, de la littérature. Une fête musicale aux influences tour à tour napolitaines, américaines ou balkaniques.

Cette année hommage à l’écrivain et aviateur Antoine de Saint Exupéry lors de deux concerts exceptionnels d’Ibrahim Maalouf avec l’Orchestre national du Capitole de Toulouse.

Kyle Eastwood vous replonge dans le cinéma de Clint avec les BO composées pour son père, Jean-François Zygel vous emporte dans la féérie de Walt Disney, Christophe Willem et Yvan Cassar donnent un concert unique spécialement conçu pour le festival, et la prodigieuse Manon Galy se confronte aux 4 saisons de Vivaldi et à leur recomposition par Max Richter.

Divers lieux Auditorium St Pierre des Cuisines, ThéâtredelaCité, Casino Théâtre barrière et Théâtre du Capitole.

3939 39 EUR.

Début : 2024-06-29

fin : 2024-07-13

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

