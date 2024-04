Festival de théâtre de Printemps rue du Figuier Fuveau, vendredi 5 avril 2024.

FESTIVAL DE THEÂTRE DE PRINTEMPS LES 5, 6 ET 7 AVRIL 2024;

HUIT SPECTACLES POUR TOUS LES GOÛTS

Programme du XXVIIe Festival de Théâtre de printemps

CERCLE SAINT MICHEL DE FUVEAU

Vendredi 5 Avril 2024

20 h 30 LES FOUS VELINS – FUVEAU 13 Un beau bar – des Bobards . De Michel VENTRE, mise en scène de la troupe

Samedi 6 Avril 2024

16 h 00 EFFORT ARTISTIQUE – AIX EN PROVENCE 13 – Du pastaga dans le champagne . De J-P Martinez, mise en scène de Paul MEUNIER

17 h 30 Les CHUCHOTEUSES – CUGES LES PINS 13 12 Femmes pour une scène . De Gérard LEVOYER, mise en scène de Mario CONSTANTE

19 h 00 Collation pris en commun

20 h 30 AIL ET FINES HERBES – FUVEAU 13 – Mur Mures . De la troupe, mise en scène M CHAUDIEU

Dimanche 7 Avril 2024

12 h 00 Repas pris en commun

13 h 45 Les ELECTRONS FLOUS Le PUY STE REPARADE 13 – DURANCES la vie nous met en pièces de Catherine SUTY mise en scène de l’autrice

15 h 15 Cie LES 3 T – Le THOLONNET 13 – La Folie des autres . De Claude BROUSSOUIOUX, mise en scène de Geneviève LONGO

16 h 45 Cie NOUVEL ACTE ISTRES13 – Fausse Note de Didier CARON mise en scène de Albert COURTAULT

18 h 15 LES ENFANFARONS – FUVEAU 13 – Canapé Chips ! . De Sylvie LOMBARDO mise en scène de l’autrice

19 h 30 DELIBERATIONS DU JURY

20 h 00 REMISE DES PRIX – APERITIF DE CLOTURE

renseignements et réservations cercle.stmichel@wanadoo.fr, .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-07

rue du Figuier Théâtre du Cercle St Michel

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cercle.stmichel@wanadoo.fr

