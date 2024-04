Festival de Sully et du Loiret ROBIN MCKELLE IMPRESSIONS OF ELLA Montargis, jeudi 6 juin 2024.

Impressions of Ella révèle une Robin McKelle plus expérimentée et avisée. Plus de 15 ans après son premier album, elle est enfin prête à affronter la charge émotionnelle de ces standards du jazz. “Ma voix a mûri, et moi aussi. J’ai senti qu’à ce moment de ma vie, ces paroles avaient un sens pour moi, et que je pouvais interpréter ces histoires, parce que je les avais vécues. Ce n’est pas comme si j’étais une chanteuse de 20 ans qui ne comprend pas vraiment ou n’a peut-être pas encore connu la perte d’un être cher ou du grand amour. Et donc j’ai senti que, à mon âge et avec cette maturité acquise, j’étais prête à revenir à cette musique et à ce répertoire. 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 20:30:00

fin : 2024-06-06

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire festival.sully@loiret.fr

