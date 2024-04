Festival de Sully et du Loiret ROBERTO FONSECA Olivet, jeudi 30 mai 2024.

Roberto Fonseca au Festival de Sully et du Loiret

Roberto Fonseca, ancien membre du Buena Vista Social Club®, est un artiste cubain de renom, avec 10 albums solo, plus de 20 collaborations, et une nomination aux Grammy Awards. Son dernier opus, « La Gran Diversión », est un hommage à l’âge d’or de la musique cubaine et aux nuits animées de La Havane et de la Cabane Cubaine à Paris. Associant audace et tradition, Fonseca offre une expérience unique avec un orchestre à la hauteur du Buena Vista. Son mélange de talents, de traditions et de modernité promet de faire danser même ceux qui ne connaissent pas les danses cubaines.

Avec

Roberto Fonseca Piano et chant ;

Yuri Hernandez Trompette ;

Jay Kalo Batterie ;

Felipe Cabrera Contrebasse ;

Jimmy Jenks Saxophone ;

Ariel vigo Baritone Saxophone et flute ;

Andres Coayo Percussions 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 20:30:00

fin : 2024-05-30

205 Rue Paul Genain

Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire festival.sully@loiret.fr

