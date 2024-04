Festival de Sully et du Loiret RENCONTRE DES CHORALES Sully-sur-Loire, dimanche 9 juin 2024.

Festival de Sully et du Loiret RENCONTRE DES CHORALES Sully-sur-Loire Loiret

Dimanche

En 2024, le Département du Loiret soutient 28 chorales amateurs. Ces différentes associations, qu’il aide depuis de nombreuses années, contribuent à la diffusion de la musique sur le territoire et à l’accessibilité à tous aux pratiques culturelles collectives. Ces ensembles réunissent plus de 2000 chanteurs à travers la même passion le chant.

C’est dans le cadre du Festival de musique de Sully et du Loiret, que les chorales amateures vous invitent à partager un moment musical le temps d’un après-midi et ainsi laisser transparaitre leur amour de la musique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 16:00:00

fin : 2024-06-09

Place Saint-Germain

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire festival.sully@loiret.fr

L’événement Festival de Sully et du Loiret RENCONTRE DES CHORALES Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2024-03-30 par OT SULLY-SUR-LOIRE