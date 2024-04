Festival de Sully et du Loiret MAX LIVIO & OLIVIA RUIZ Sully-sur-Loire, jeudi 13 juin 2024.

Max Livio est un artiste de reggae originaire d’Orléans, auteur-compositeur, chanteur et musicien. Ses influences oscillent entre reggae, hip-hop, soul et musique urbaine.

Sept ans se sont écoulés depuis son dernier album, pourtant Olivia Ruiz n’a jamais quitté la scène. Elle arpentait celle des librairies où ses deux romans ont rencontré un immense succès (plus d’un million de lecteurs), et celle des théâtres où elle s’est produite avec le spectacle Bouches Cousues. Elle revient aujourd’hui avec La Réplique . 4040 40 EUR.

Début : 2024-06-13 18:00:00

Chemin de la Salle Verte

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire festival.sully@loiret.fr

