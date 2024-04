Festival de Sully et du Loiret LUDMILA BERLINSKAÏA ET ARTHUR ANCELLE Sully-sur-Loire, dimanche 9 juin 2024.

« Passage secret »

Au milieu d’une musique française si abondante en miniatures, les cycles Jeux d’enfants, Petite Suite, Dolly et Ma mère l’Oye ont une place à part ces recueils à 4 mains sont devenus parmi les œuvres les plus célèbres de leurs compositeurs respectifs. En témoigne la profusion d’arrangements pour chacun d’eux, de l’orchestration opulente aux arrangements pour quelques instruments seulement. Ce qui relie ces quatre cahiers, auxquels on peut ajouter Feuille d’Images de Louis Aubert, c’est tout le génie que son compositeur y a mis. Peut-on véritablement qualifier ces recueils de musique pour enfants ? Si les dédicataires de ces œuvres sont bien tous des enfants, les créateurs en furent des pianistes aguerris et virtuoses. 2020 20 EUR.

