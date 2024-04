Festival de Sully et du Loiret JANOSKA ENSEMBLE | THE BIG’S B’S Saint-Denis-en-Val, mercredi 5 juin 2024.

Festival de Sully et du Loiret JANOSKA ENSEMBLE | THE BIG’S B’S Saint-Denis-en-Val Loiret

JANOSKA ENSEMBLE | THE BIG’S B’S au Festival de Sully et du Loiret

The BIG’S B’S Bach, Beethoven, Brahms, Bartók, Bernstein

L’ensemble Janoska réaffirme l’importance de l’improvisation à travers leur style unique, le Janoska Style. Ces quatre frères fusionnent brillamment les maîtres classiques, de Bach à Bernstein, en mêlant avec habilité le jazz, la pop et le classique. Ils créent ainsi une connexion vibrante entre le public et ces grands compositeurs 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 20:30:00

fin : 2024-06-05

Saint-Denis-en-Val 45560 Loiret Centre-Val de Loire festival.sully@loiret.fr

L’événement Festival de Sully et du Loiret JANOSKA ENSEMBLE | THE BIG’S B’S Saint-Denis-en-Val a été mis à jour le 2024-04-02 par ADRT45