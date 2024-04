Festival de Sully et du Loiret ENSEMBLE L’ACHÉRON La Ferté-Saint-Aubin, samedi 8 juin 2024.

GROUNDS, UN SMALL BAND BAROQUE

L’improvisation est un pilier de la musique, depuis toujours celle-ci a été l’un de ses fondements principaux. Du XVIème au XVIIIème siècles, l’improvisation est partout, c’est l’essence naturelle du langage musical on improvise comme on prose. L’Achéron se propose de mettre en scène un small band baroque, une équipe de musiciens représentative à l’aube du XVIIème siècle se réunissant pour improviser sur les standards sur lesquels tant de compositeurs ont écrit des œuvres célèbres autrefois comme aujourd’hui. 2525 25 EUR.

Début : 2024-06-08 20:30:00

fin : 2024-06-08

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire festival.sully@loiret.fr

