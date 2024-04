Festival de Sully et du Loiret BARBARA HENDRICKS & SON BLUES BAND Pithiviers, vendredi 31 mai 2024.

BARBARA HENDRICKS ET SON BLUES BAND au Festival de Sully et du Loiret !

Avec

Barbara HENDRICKS, soprano ;

Mathias ALGOTSSON, piano & orgue Hammond ;

Max SCHULTZ, guitare ;

Ulf ENGLUND, guitare & conception lumières ;

Barbara Hendricks, célèbre cantatrice, explore le jazz depuis 1994, revenant ainsi à ses racines musicales forgées dans les Negro spirituals de l’église de son père en Arkansas. Après des années dédiées aux grands noms du jazz, elle se plonge dans les racines du genre avec un nouvel élan vers le blues. Son dernier projet, « The Road to Freedom », rend hommage aux chansons de blues et de gospel qui ont soutenu les militants des droits civiques, notamment Martin Luther King. Hendricks apporte son charme et son originalité à ce programme empreint de swing, où sa voix évolue tel un grand vin, gagnant en profondeur et en chaleur. 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:30:00

fin : 2024-05-31

Rue de la Tour du Pin

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire festival.sully@loiret.fr

