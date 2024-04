Festival de Saint-Robert Quatuor Anches Hantées Opéra sans diva Saint-Robert, lundi 5 août 2024.

05 AOÛT EGLISE DE SAINT-ROBERT 21H

Quatuor à vent d’exception qui sillonne depuis 20 ans les salles de concert françaises et mondiales, il est servi par un répertoire de transcriptions et de créations hors du commun. D’une cohésion artistique des plus abouties dans le monde de la musique de chambre, il réhabilite ici la musique opératique si souvent occultée par les chanteurs.

Strauss Ouverture de la Chauve-souris Verdi La Traviata Saint-Saëns Bacchanale 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 21:00:00

fin : 2024-08-05

Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine service.accueil@brive-tourisme.com

